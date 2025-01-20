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Генеральный директор «Рейсинг Буллз» встал на защиту президента ФИА

Генеральный директор «Рейсинг Буллз» встал на защиту президента ФИА
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Генеральный директор «Рейсинг Буллз» Питер Байер высказался о политике президента ФИА Мохаммеда бен Сулайема.

«Я бы солгал, если бы сказал, что меня не беспокоят последние перестановки в ФИА. Но это всегда сложно, и я бы не хотел, чтобы кто-то комментировал то, как я веду дела в «Рейсинг Буллз». Кто мы такие, чтобы комментировать, как избранный президент ФИА ведёт свои дела? Нам как командам нужна сильная федерация. Это беспощадный бизнес, и если нет персоны, которая сохраняет нейтралитет и достаточно сильна, то ситуация может осложниться.

Сильная ФИА гарантирует, что Формула-1 останется спортом и не станет шоу или подвидом WWE. Вот почему важно, чтобы ФИА как можно скорее определилась с выбором пути, а затем развивала структуру и была уверена, что у нас достаточно хороших людей», — приводит слова Байера RacingNews365.

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