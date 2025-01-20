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Магнуссен: на протяжении 10 лет в Ф-1 понимал, что у меня нет шанса победить

Магнуссен: на протяжении 10 лет в Ф-1 понимал, что у меня нет шанса победить
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Бывший гонщик Формулы-1 Кевин Магнуссен высказался о своём периоде выступлений в «Королевских гонках» и сравнил Формулу-1 с гонками спорткаров.

«Приезжал на эту трассу в Дайтоне ещё ребёнком, так что я в каком-то смысле вырос на этих гонках и знал, что однажды захочу быть их частью. Гонки спорткаров более чистые. Думаю, людям больше нравится выступать здесь, чем в Формуле-1. Конкуренция в Формуле-1 может быть немного холодной.

Здесь все улыбаются, с нетерпением ждут гонки и прочее. Это другая атмосфера, другая обстановка. Я выступал в Формуле-1 10 лет, и у меня не было ни единого шанса победить. Все эти годы понимал это. Я гонщик. Я конкурентоспособен. Я вырос, желая стать лучшим, и когда ты на протяжении 10 лет понимаешь, что не можешь победить, это начинает надоедать», — приводит слова Магнуссена GPBlog.

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