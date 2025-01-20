Дженсон Баттон назвал самого сильного соперника в своей карьере

Чемпион Формулы-1 2009 года Дженсон Баттон высказал мнение, что испанец Фернандо Алонсо был его самым сильным соперником.

«На самом деле, я бы сказал, что на протяжении многих лет Фернандо был одним из самых сильных соперников, с которыми я сталкивался, как в качестве товарища по команде, так и в качестве соперника. Льюис был невероятно быстр. Он и Айртон Сенна были самыми быстрыми гонщиками на одном круге, возможно, самыми быстрыми в истории, но Фернандо был самым разносторонним гонщиком. Я знал, что, даже если превзойду его в квалификации, его всё равно будет сложно победить в гонке. Он приятный снаружи, очень приветливый, но внутри действительно сильный соперник, который сделает всё, чтобы победить тебя», — приводит слова Баттона F1oversteer со ссылкой на книгу Life To The Limit.

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