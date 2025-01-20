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Участник «Кто хочет стать миллионером?» не ответил на вопрос о Формуле-1 с подсказкой

Участник «Кто хочет стать миллионером?» не ответил на вопрос о Формуле-1 с подсказкой
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Участнику популярной игры «Кто хочет стать миллионером?» на индийском ТВ задали вопрос относительно Формулы-1 – кто победил на Гран-при Монако 2024 года и стал первым монегаском, выигравшим домашнюю гонку впервые за 93 года. Игрок признался, что не знает ответ, и забрал деньги. Напомним, победителем Гран-при Монако в минувшем сезоне стал монегаск Шарль Леклер, выступающий за «Феррари».

Участник популярного телешоу не ответил на вопрос об Ф-1:

Отметим, что упоминание национальности в вопросе может стать подсказкой для тех, кому знакома фигура Леклера. В прошлом сезоне «Королевских гонок» Шарль занял третье место в общем зачёте пилотов, набрав 356 очков.

Ранее Шарль назвал главный плюс появления «Кадиллака» в пелотоне Формулы-1.

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