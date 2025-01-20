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Жак Вильнёв назвал величайшего гонщика Формулы-1 всех времён

Жак Вильнёв назвал величайшего гонщика Формулы-1 всех времён
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Чемпион Формулы-1 Жак Вильнёв поделился мнением о новичке команды «Феррари» Льюисе Хэмилтоне. Семикратный чемпион «Королевских гонок» будет выступать за «Скудерию» с нового сезона.

«Независимо от результатов гонок, Льюис Хэмилтон является величайшим гонщиком всех времён. Он очень необычный. Он уникален. Он ломает стереотипы. У него самый большой имидж. Его имидж выходит за рамки Формулы-1. И таких гонщиков немного», — приводит слова Вильнёва издание Action Network.

Недавно Вильнёв высказал мнение, что Формула-2 не является показательной с точки зрения таланта гонщиков.

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