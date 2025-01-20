Жак Вильнёв объяснил, почему Хэмилтон может выступать в Формуле-1 до 50 лет

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв высказал мнение, что британский пилот Льюис Хэмилтон мог бы выступать в «Королевских гонках» ещё 10 лет. Недавно Хэмилтону исполнилось 40 лет.

«Сколько лет Хэмилтон смог бы выступать в Формуле-1? Это зависит от того, испытывает ли он такой же голод, как Фернандо Алонсо. Он по-прежнему желает выиграть ещё один титул, и он хочет этого с «Феррари». Так что этого должно быть достаточно, чтобы у него было чувство голода. Но если дела пойдут плохо, подумает ли он о том, чтобы стать таким же бойцом и воином, как Алонсо, или решит, что пришло время заняться чем-то другим? Но если речь о физической форме, проблем нет. В этом вопросе он чувствует себя отлично. Он очень силён и может выступать ещё 10 лет. С этим проблем нет. Всё дело в психологии и желании. Так всегда бывает в спорте. Возраст не имеет значения», — приводит слова Вильнёва издание Action Network.

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