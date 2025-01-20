Марко: Ферстаппен находится на другом уровне относительно Феттеля

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко в очередной раз высказался об исключительных способностях пилота команды и четырёхкратного чемпиона мира нидерландца Макса Ферстаппена.

«Когда Себастьян Феттель покинул нас в конце 2014 года, мы были в поисках молодого и интересного таланта, чтобы заменить его. И мы выбрали Ферстаппена.

По правде говоря, Макс находится на другом уровне относительно нынешних соперников Феттеля», — приводит слова Марко издание Autosprint.

Ферстаппен стал лучшим по итогам сезона-2024. Нидерландец выиграл 9 этапов из 24 и 14 раз оказывался на подиуме.

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