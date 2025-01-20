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Льюис Хэмилтон прибыл в Маранелло и предстал в классическом чёрном костюме

Льюис Хэмилтон прибыл в Маранелло и предстал в классическом чёрном костюме
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Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон продолжает подогревать интерес поклонников автоспорта перед своим дебютом за культовую итальянскую команду «Феррари».

Британец прибыл в Маранелло и опубликовал фотографию в классическим чёрном костюме на фоне красной «Феррари» F40 – последней машины, созданной при жизни основателя компании Энцо Феррари.

Фото: из личного архива Льюиса Хэмилтона

Хэмилтон покинул «Мерседес» по окончании сезона-2024. Напарником британца в «Феррари» станет монегаск Шарль Леклер. По информации медиа, совокупные доходы Хэмилтона в итальянской команде вырастут до $ 100 млн в год.

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