Льюис Хэмилтон прибыл в Маранелло и предстал в классическом чёрном костюме

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон продолжает подогревать интерес поклонников автоспорта перед своим дебютом за культовую итальянскую команду «Феррари».
Британец прибыл в Маранелло и опубликовал фотографию в классическим чёрном костюме на фоне красной «Феррари» F40 – последней машины, созданной при жизни основателя компании Энцо Феррари.
Фото: из личного архива Льюиса Хэмилтона
Хэмилтон покинул «Мерседес» по окончании сезона-2024. Напарником британца в «Феррари» станет монегаск Шарль Леклер. По информации медиа, совокупные доходы Хэмилтона в итальянской команде вырастут до $ 100 млн в год.
Хэмилтон на итальянском языке обратился к болельщикам в Монце