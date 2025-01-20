Хэмилтон — о начале работы с «Феррари»: мы начинаем новую эру в истории культовой команды

Семикратный чемпион Формулы-1 британец Льюис Хэмилтон высказался о своём переходе в итальянскую команду «Феррари».
«Бывает, вы понимаете, что запомните сегодняшний день навсегда. И мой первый день в «Феррари» один из таких. Я добился в своей карьере того, что не считал возможным, но часть меня всегда удерживала мечту выступать за команду в красном. Я не мог быть счастливее.
Сегодня мы начинам новую эру в истории культовой команды, и мне не терпится узнать историю, которую мы напишем вместе», — написал Хэмилтон в социальных сетях.
Льюис Хэмилтон на итальянском языке обратился к болельщикам в Монце