Доменикали: в Ф-1 не будет близких результатов в 2026 году, это нереально

Глава Формулы-1 Стефано Доменикали высказался о переходе на новый регламент, который произойдёт в 2026 году.

«С новым регламентом всегда одно и то же. Я не забыл, в 2022 году были введены новые правила, и команды жаловались, что машины будут на шесть секунд медленнее. За четыре года мы пришли к очень близким результатам.

Теперь мы снова начинаем с новым регламентом и с множеством новых задач. Вначале у нас не будет близких разрывов, это нереалистично. Но, с учётом того, как разработан регламент, схождение результатов произойдёт», — приводит слова Доменикали издание Autosprint.

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