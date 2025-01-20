Фанаты Ф-1 заметили скрытое послание на первом фото Хэмилтона в качестве пилота «Феррари»

Фанаты Формулы-1 заметили скрытое послание на фотографии, опубликованной в социальных сетях «Феррари», на которой запечатлено первое официальное появление семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона в Маранелло.

Болельщики отметили, что на фото попали семь окон, якобы символизирующие семь титулов Хэмилтона. а также дверь, которая, в свою очередь, символизирует «открытую дверь к восьмому титулу» британца.

«Семь окон и дверь в восьмой титул. Блестящий пиар от «Феррари», — написал один из пользователей в соцсетях.

«Атмосфера на этом фото ни с чем не сравнится. F40, дом Энцо Феррари, окна под каждым из титулов. Это очень умно», — написал другой пользователь.

Напомним, Льюис переходит в «Феррари» после 12 лет выступлений в составе «Мерседеса». Вместе с немецкой командой Хэмилтон завоевал шесть титулов. Первый же титул Льюиса был выигран в составе другой команды — «Макларена».