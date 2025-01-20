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В «Рейсинг Буллз» пошутили на тему первого появления Хэмилтона в Маранелло

Команда Формулы-1 «Рейсинг Буллз» опубликовала фотографию французского новобранца команды Исака Хаджара в качестве боевого пилота Формулы-1. В пресс-службе команды отредактировали фото входа в базу команды, добавив туда Хаджара в форме команды и прифотошопленном строгом костюме.

«Бывают дни, которые ты запомнишь навсегда, и сегодняшний — один из таких дней», — подписали фотографию в пресс-службе «Рейсинг Буллз».

Ранее «Феррари» и Хэмилтон опубликовали в своих соцсетях фотографию Льюиса в строгом костюме при его первом официальном появлении на базе «Феррари». Подобными словами Хэмилтон прокомментировал свой пост в социальных сетях.

Фото: Соцсети «Рейсинг Буллз»

Ранее стало известно, что Исак Хаджар будет выступать в Формуле-1 под шестым номером.

Хаджар — вице-чемпион Формулы-2 в составе «Кампоса» в сезоне-2024. Победу одержал пилот «Кик-Заубера» и новичок года по версии ФИА Габриэл Бортолето.

Исак Хаджар заменил в составе «Рейсинг Буллз» Лиама Лоусона, который, в свою очередь, перебрался в старшую команду концерна — «Ред Булл».