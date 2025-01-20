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Экс-пилот симулятора «Макларена»: Пиастри то как Сенна, то как Картикеян

Экс-пилот симулятора «Макларена»: Пиастри то как Сенна, то как Картикеян
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Бывший гонщик симулятора «Макларена» Даниэль Хункаделья раскритиковал австралийского пилота команды Оскара Пиастри.

«Один раз он был как Сенна, затем — как Картикеян. Внезапно он вообще иногда не показывал никаких результатов. Это случилось. В какой-то момент он потерял себя.

Я видел это много раз во время уикенда. Иногда я просто сидел в симуляторе и слушал брифинги. Было заметно, как Пиастри потерял уверенность. Оскар — пилот с отличной карьерой в младших «формулах», так что я многого от него жду», — приводит слова Хункадельи GPBlog.

Пиастри закончил сезон-2024 на четвёртом месте в личном зачёте, набрав 292 очка и одержав две победы в основных гонках Гран-при — в Венгрии и Азербайджане.

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