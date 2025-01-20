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Норрис шутливо отреагировал на первое фото Хэмилтона в Маранелло

Норрис шутливо отреагировал на первое фото Хэмилтона в Маранелло
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Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис одним словом шутливо отреагировал на первую фотографию семикратного чемпиона мира, новобранца «Феррари» Льюиса Хэмилтона в Маранелло.

«Дон», — написал в комментариях в социальных сетях Ландо Норрис.

Хэмилтон опубликовал фотографию в классическом чёрном костюме на фоне красной «Феррари» F40 – последней машины, созданной при жизни основателя компании Энцо Феррари.

Напомним, Льюис переходит в «Феррари» после 12 лет выступлений в составе «Мерседеса». Вместе с немецкой командой Хэмилтон завоевал шесть титулов. Первый же титул Льюиса был выигран в составе другой команды — «Макларена». По информации медиа, совокупные доходы Хэмилтона в итальянской команде вырастут до $ 100 млн в год.

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