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«Мы знаем, насколько беспощаден «Ред Булл». Эксперт дал неутешительный прогноз по Хаджару

«Мы знаем, насколько беспощаден «Ред Булл». Эксперт дал неутешительный прогноз по Хаджару
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Известный журналист Скотт Митчелл-Мальм поделился мнением о новобранце «Рейсинг Буллз», вице-чемпионе Формулы-2 Исаке Хаджаре.

«Хаджар — своего рода джокер среди новичков. Он самый малоподготовленный из них, он самый грубый. Он достаточно эмоционален по радио, а «Ред Булл», уверен, скептически относится к его способности справиться с трудностями в Формуле-1.

Будет интересно посмотреть, как он справится с Юки Цуцнодой как с точки зрения скорости на одном круге, так и в гоночном темпе по воскресеньям. У Хаджара есть все шансы, но на него будет оказываться большое давление, потому что у Арвида Линдблада достаточно высокий рейтинг в «Ред Булл», а мы знаем, насколько безжалостной может быть эта организация», — сказал Митчелл-Мальм в подкасте The Race.

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