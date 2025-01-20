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Исак Хаджар: меня пугает предстоящий дебют в Формуле-1

Исак Хаджар: меня пугает предстоящий дебют в Формуле-1
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Новобранец «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар высказался о предстоящем дебюте в Формуле-1.

«Скажу честно, меня пугает предстоящий дебют. Я знаю, что мой опыт в Формуле-1 очень мал. Уровень участников чемпионата невероятно высокий.

Но я знаю себя. Знаю, что, как только я сяду за руль, мне захочется превзойти Цуноду. Это то, что реально. Особенно в Формуле-1, где у участников очень разные по своему уровню болиды. Это единственная реальная цель, которую я буду преследовать», — приводит слова Хаджара GrandPrix со ссылкой на эфир телеканала Canal+.

Напомним, Хаджар заменит в составе команды Лиама Лоусона, отправляющегося на повышение в «Ред Булл»

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