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Экс-глава «Кик-Заубера» может стать частью команды Хэмилтона в MotoGP

Экс-глава «Кик-Заубера» может стать частью команды Хэмилтона в MotoGP
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Бывший глава «Кик-Заубера» Алессандро Алунни Брави может стать частью проекта команды «КТМ» в MotoGP в случае, если семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон приобретёт долю в команде. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Как информирует источник, Хэмилтон отказался от идеи покупки доли в команде «Грезини», поскольку коллектив отколнил предложение британца. После этого Льюис переместил свой фокус внимания на команду «КТМ», чья задолженность в настоящий момент приближается к € 3 млрд.

Основной проблемой на пути к покупке доли в команде является потенциальный конфликт интересов — «КТМ» неразделимо связаны с «Ред Булл».

Ранее сообщалось, что Брави в ближайшее время может стать частью одной из британских команд Формулы-1.

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Источник: экс-глава «Кик-Заубера» Алунни Брави перейдёт в другую команду Ф-1
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