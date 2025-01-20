Экс-глава «Кик-Заубера» может стать частью команды Хэмилтона в MotoGP

Бывший глава «Кик-Заубера» Алессандро Алунни Брави может стать частью проекта команды «КТМ» в MotoGP в случае, если семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон приобретёт долю в команде. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Как информирует источник, Хэмилтон отказался от идеи покупки доли в команде «Грезини», поскольку коллектив отколнил предложение британца. После этого Льюис переместил свой фокус внимания на команду «КТМ», чья задолженность в настоящий момент приближается к € 3 млрд.

Основной проблемой на пути к покупке доли в команде является потенциальный конфликт интересов — «КТМ» неразделимо связаны с «Ред Булл».

Ранее сообщалось, что Брави в ближайшее время может стать частью одной из британских команд Формулы-1.