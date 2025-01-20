Ваулз: позитивные вещи с «Уильямсом» происходят за кулисами

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз высказался о прогрессе команды в последние годы.

«Главное вот в чём — некоторые действительно позитивные моменты не видит мир. Я могу ходить по базе и видеть то совершенство, в основе которого лежат победы в гонках. И сейчас это часть нашей команды. Я вижу изменения в инфраструктуре, культуре команды, людях. Мы оказались буквально в другом мире.

Я всегда говорил, что тот путь, что мы проделываем сейчас — просто прогресс, а результаты на трассе не обязательно будут отражать действительно большие изменения, происходящие за кулисами. Девятое место не отражает того, что мы достигли на самом деле. В будущем нас ждут действительно замечательные вещи. Вот на чём я сосредоточился.

Раздражает ли меня то, что мы девятые в Кубке конструкторов? Разумеется. Мне нравится выжимать максимум из гоночного уикенда, а в 2024 году мы этого не смогли сделать. Это всегда будет разочаровывать, но это разочарование перекрывает позитивная составляющая новостей за кулисами. Единственный способ показать это миру — прогрессировать в 2025, 2026 и 2027 годах», — приводит слова Ваулза Autosport.