«Знаю, в какой команде нахожусь». Хаджар пообещал меньше жаловаться по радио

Новобранец «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар заявил, что постарается меньше высказывать своё недовольство по радио в ходе дебютного сезона в Формуле-1.

«Входить в такой мир, конечно, страшно. Но я сохраняю своё стремление к успеху. И буду стараться направлять свои эмоции в нужное русло. Я знаю, в какой я нахожусь команде. И знаю, что они не очень любят кнопку «Радио», — сказал Исак Хаджар в эфире телеканала Canal+.

В Формуле-2 Хаджар запомнился своими частыми жалобами на соперников. По итогам минувшего сезона Хаджар стал вице-чемпионом серии, уступив будущему новичку «Кик-Заубер» Габриэлу Бортолето. В составе «Рейсинг Буллз» Хаджар заменит Лиама Лоусона, переходящего в «Ред Булл».