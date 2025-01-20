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Ваулз: Албон и Сайнс не используют политические игры в борьбе внутри команды

Ваулз: Албон и Сайнс не используют политические игры в борьбе внутри команды
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Руководитель «Ред Булл» Джеймс Ваулз высказался о совместной работе Александера Албона и Карлоса Сайнса в предстоящем сезоне.

«Одним из преимуществ Алекса и Карлоса является то, что ни один из них не использует в борьбе в команде политические игры. У них нет такого, они просто хотят, чтобы у них была быстрая машина, и они стараются выступить как можно лучше в такой конкурентоспособной среде.

Оба наших пилота понимают все трудности 2025 года, но они с нетерпением ждут того, что мы вместе увидим в 2026 году. Поэтому я ожидаю полного понимания того, в чём мы сильны, во что уже верю я и верит Алекс Албон», — приводит слова Ваулза Motorsport.

Для Сайнса следующий сезон станет дебютным в составе «Уильямса».

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