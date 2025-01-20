Хюлькенберг: горд стать одним из первых пилотов «Ауди»

Пилот «Кик-Заубер» Нико Хюлькенберг заявил, что испытывает гордость от того, что станет частью заводского проекта «Ауди» в 2026 году.

«Я один из первых двух пилотов, которые будут выступать за «Ауди» в Формуле-1, и, будучи немцем, я испытываю некую гордость за это. Я очень рад этому. Это крутой и масштабный проект. Конечно, нам предстоит много работы, но сезон-2026 станет для всех перезагрузкой из-за изменений в правилах. Это будет чистый лист для всех, и это открывает хорошие возможности для всех команд.

Думаю, я не мог предвидеть такой сценарий развития карьеры несколько лет назад. Но жизнь привела меня сюда. Думаю, моё возвращение сработало как надо, оно окупилось, и я доволен тем, где нахожусь», — приводит слова Хюлькенберга Motorsport Week.