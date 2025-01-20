Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Зак Браун скрывал от сотрудников, что «Макларен» был на грани банкротства

Зак Браун скрывал от сотрудников, что «Макларен» был на грани банкротства
Комментарии

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун признался, что в 2020 году британский коллектив оказался на грани банкротства, однако он скрыл это от сотрудников.

«В 2020 году мы были в нескольких месяцах от… Мы были очень близки к банкротству. Мы знали, что сможем продержаться до конца года. Мне нужно было защитить команду от негативной информации, чтобы все могли оставаться в позитивном расположении духа, которое было у коллектива. Команда тогда прогрессировала. Но нам не было комфортно», — приводит слова Зака Брауна Motorsport.

В какой-то момент Брауну пришлось продать современную штаб-квартиру за #+$ 237 млн, чтобы покрыть затраты на зарплаты сотрудников.

Материалы по теме
Экс-пилот симулятора «Макларена»: Пиастри то как Сенна, то как Картикеян
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android