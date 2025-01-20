Зак Браун скрывал от сотрудников, что «Макларен» был на грани банкротства

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун признался, что в 2020 году британский коллектив оказался на грани банкротства, однако он скрыл это от сотрудников.

«В 2020 году мы были в нескольких месяцах от… Мы были очень близки к банкротству. Мы знали, что сможем продержаться до конца года. Мне нужно было защитить команду от негативной информации, чтобы все могли оставаться в позитивном расположении духа, которое было у коллектива. Команда тогда прогрессировала. Но нам не было комфортно», — приводит слова Зака Брауна Motorsport.

В какой-то момент Брауну пришлось продать современную штаб-квартиру за #+$ 237 млн, чтобы покрыть затраты на зарплаты сотрудников.