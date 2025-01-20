Андретти раскрыл свою роль в «Кадиллаке»

Чемпион Формулы-1 1978 года Марио Андретти рассказал о том, какую роль он будет играть в команде «Кадиллак».

«Прекрасно, что у меня есть повод оставаться в гонках и чувствовать в них себя, как дома. Многое для меня началось, когда Майкл стал владельцем команды, иначе у меня не было бы дома во всех этих разных чемпионатах. Автоспорт по-прежнему наша жизнь.

Сейчас Майкл чуть отходит в сторону, он будет по-другому наслаждаться жизнью. Но мне всё равно нравится быть вовлечённым, и, когда меня пригласили остаться в «Кадиллаке», высказывать своё мнение о пилотах и прочее, я согласился. Это то, что интересует меня больше всего", — приводит слова Андретти F1 Technical.