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Леклер: я готов выиграть чемпионат

Леклер: я готов выиграть чемпионат
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер выразил уверенность, что он способен побороться за титул.

«Я чувствую, что готов выиграть чемпионат. «Феррари» просто нужна машина, которая сможет быть конкурентоспособной на протяжении всего сезона. Я полностью уверен, что следующей командой, способной бросить вызов «Ред Булл» и победить, будем именно мы», — приводит слова Шарля Леклера RacingNews365.

По итогам сезона-2024 Формулы-1 Леклер занял третье место в личном зачёте чемпионата мира, набрав 356 очков. Чемпионом мира в четвёртый раз подряд стал нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, а вице-чемпионом — пилот «Макларена» Ландо Норрис. В Кубке конструкторов «Феррари» заняла второе место, уступив «Макларену».

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