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Боттас: возможно, буду гоняться в США в будущем

Боттас: возможно, буду гоняться в США в будущем
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Финский экс-пилот Формулы-1 Валттери Боттас высказался о своём будущем в автоспорте на случай, если ему не удастся вернуться в Формулу-1.

«Возможно, я буду гоняться в США в будущем. IndyCar мне довольно интересен. Трассы там хорошие, да и гонки кажутся настоящими. Этот чемпионат набирает популярность в Европе, так что посмотрим», — приводит слова Валттери Боттаса GPBlog.

Напомним, в сезоне-2025 Валттери Боттас будет исполнять роль резервного пилота «Мерседеса», команды, в которой он выступал до конца сезона-2021.

По итогам прошлого сезона финн не набрал ни одного очка в личном зачёте и лишился места в составе «Кик-Заубер».

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