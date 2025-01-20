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Бакстон не исключил возвращения на эфиры Формулы-1 в 2025 году

Бакстон не исключил возвращения на эфиры Формулы-1 в 2025 году
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Комментатор Уилл Бакстон не исключил своего возвращения на Формулу-1. Напомним, ранее стало известно, что Бакстон в сезоне-2024 будет работать на телеканале FOX, освещая IndyCar.

«Когда начнётся сезон, я буду полностью сосредоточен на IndyCar, потому что хочу быть уверен, что отдаю этой серии, её гонщикам и командам себя на 100%. Я хочу, чтобы болельщики знали. что всё моё внимание сосредоточено исключительно на IndyCar. Но это не значит, что я перестану работать на Формуле-1, это не значит, что я разорву связь с гонщиками и командами и перестану интересоваться тем, что там происходит.

Люди из Формулы-1 проявили невероятные поддержку и понимание к моему решению уйти. Они сказали, что дверь для меня всё ещё остаётся открытой. Надеюсь, что во второй половине сезона я смогу вернуться на несколько гонок и снова появлюсь на F1 TV», — приводит слова Бакстона The Race.

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