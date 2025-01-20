Первый день Льюиса Хэмилтона на базе «Феррари». Видео

В социальных сетях было опубликовано видео, посвящённое первому дню семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона на базе «Феррари» в Маранелло.

Ранее Хэмилтон опубликовал фотографию в классическом чёрном костюме на фоне красной «Феррари» F40 – последней машины, созданной при жизни основателя компании Энцо Феррари.

Напомним, Льюис переходит в «Феррари» после 12 лет выступлений в составе «Мерседеса». Вместе с немецкой командой Хэмилтон завоевал шесть титулов. Первый же титул Льюиса был выигран в составе другой команды — «Макларена». По информации медиа, совокупные доходы Хэмилтона в итальянской команде вырастут до $ 100 млн в год.