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Друг семьи Ферстаппенов: никогда не видел, чтобы Йос бил Макса

Друг семьи Ферстаппенов: никогда не видел, чтобы Йос бил Макса
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Ричард Пекс, давний друг семьи Ферстаппенов, помогавший Максу Ферстаппену во времена его выступлений в картинге, высказался об отношениях четырёхкратного чемпиона Формулы-1 с отцом Йосом.

«Да, Йос был жёстким, но я никогда не видел, чтобы он бил Макса. И я всегда был рядом. Мы настоящие друзья с Йосом, и в радости, и в горе. Мы проходили через взлёты и падения. Йос не самый лёгкий человек, но у нас всегда всё получалось», — приводит слова Пекса пресс-служба Формулы-1.

Ранее в интервью Йос Ферстаппен рассказал, что объединяет его сына Макса и семикратного чемпиона мира немца Михаэля Шумахера.

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