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Исполнительный директор «Феррари» отреагировал на прибытие Хэмилтона в Маранелло

Исполнительный директор «Феррари» отреагировал на прибытие Хэмилтона в Маранелло
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Исполнительный директор компании «Феррари» Бенедетто Винья прокомментировал прибытие семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона в Маранелло, где находится база итальянской команды Формулы-1.

«Мы отлично проведём время с ним и Шарлем. Человек, выигравший семь титулов, может многое передать. Я поговорю с Фредом [Вассёром], он сделает акцент на своей способности давать технические советы.

У Льюиса большое желание перемен, и он не боится. В 40 лет он снова в игре, и он принял культуру, которая во многом отличается от англосаксонской», — приводит слова Виньи издание Corriere Della Sera.

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