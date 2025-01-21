Исполнительный директор «Феррари» отреагировал на прибытие Хэмилтона в Маранелло

Исполнительный директор компании «Феррари» Бенедетто Винья прокомментировал прибытие семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона в Маранелло, где находится база итальянской команды Формулы-1.

«Мы отлично проведём время с ним и Шарлем. Человек, выигравший семь титулов, может многое передать. Я поговорю с Фредом [Вассёром], он сделает акцент на своей способности давать технические советы.

У Льюиса большое желание перемен, и он не боится. В 40 лет он снова в игре, и он принял культуру, которая во многом отличается от англосаксонской», — приводит слова Виньи издание Corriere Della Sera.

Материалы по теме Фото Льюис Хэмилтон прибыл в Маранелло и предстал в классическом чёрном костюме

Первый день Льюиса Хэмилтона в «Феррари»