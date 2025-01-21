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Ферстаппен категорично ответил, какой совет дал бы себе в начале карьеры

Ферстаппен категорично ответил, какой совет дал бы себе в начале карьеры
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Четырёхкратный чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил, какой совет он дал бы себе в начале гоночного пути.

«По правде говоря, я бы не давал никаких советов. Так или иначе, а вам приходится совершать ошибки. Иногда приходится учиться на горьком опыте. Если бы все знали заранее, было бы очень скучно, как по мне. Ваш поступок – единственное, что способно что-либо изменить, и единственное, из чего можно извлечь урок», — сказал Ферстаппен во время стрима.

Напомним, Ферстаппен стал лучшим по итогам сезона-2024. Голландец выиграл девять этапов из 24 и в целом 14 раз оказывался на подиуме.

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