Зимний Кубок РДС пройдёт 24–25 января в Москве

24 и 25 января на территории Центра технических видов спорта «Москва» в Печатниках состоится Зимний Кубок Российской Дрифт Серии (РДС).
Все участники будут выступать на самых народных автомобилях – подготовленных для дрифта классических «Жигулях». Соревнование примет основная, техничная конфигурация трека ЦТВС «Москва».
Среди хедлайнеров турнира – многократные призёры этапов Гран-При Российской Дрифт Серии и RDS Europe: Евгений Лосев, Дамир Идиятулин, Роман Тиводар, Сергей Кузнецов, Артем Лейтис, Антон Новиков, а также руководитель Российской Дрифт Серии, мастер спорта по автомобильному спорту Дмитрий Добровольский.
На Зимнем Кубке РДС выступит секретный гость, заявленный в протоколах как Dark Driver. Известно, что приглашённый пилот выступит за рулем дрифтовой «копейки» ВАЗ-2101.
Зимний кубок РДС — 2025, ЦТВС «Москва»:
24 января, пятница
9:00 – 11:30 – тренировки
12:30 – 16:30 – квалификационные заезды
25 января, суббота (день открыт для зрителей)
10:00 – 11:00 – парные тренировки
11:20 – 13:00 – парные заезды ТОП-16
13:15 – 13:45 – автограф-сессия
14:00 – 15:45 – парные заезды ТОП-8, финал
16:00 – церемония награждения
Продажа билетов на субботу, 25 января, открыта на сайте RDS. Прямая трансляция соревнования будет доступна оба дня на платформе RDS TV и других онлайн-площадках Российской Дрифт Серии.