Зимний Кубок РДС пройдёт 24–25 января в Москве

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24 и 25 января на территории Центра технических видов спорта «Москва» в Печатниках состоится Зимний Кубок Российской Дрифт Серии (РДС).

Все участники будут выступать на самых народных автомобилях – подготовленных для дрифта классических «Жигулях». Соревнование примет основная, техничная конфигурация трека ЦТВС «Москва».

Среди хедлайнеров турнира – многократные призёры этапов Гран-При Российской Дрифт Серии и RDS Europe: Евгений Лосев, Дамир Идиятулин, Роман Тиводар, Сергей Кузнецов, Артем Лейтис, Антон Новиков, а также руководитель Российской Дрифт Серии, мастер спорта по автомобильному спорту Дмитрий Добровольский.

На Зимнем Кубке РДС выступит секретный гость, заявленный в протоколах как Dark Driver. Известно, что приглашённый пилот выступит за рулем дрифтовой «копейки» ВАЗ-2101.

Зимний кубок РДС — 2025, ЦТВС «Москва»:

24 января, пятница

9:00 – 11:30 – тренировки

12:30 – 16:30 – квалификационные заезды

25 января, суббота (день открыт для зрителей)

10:00 – 11:00 – парные тренировки

11:20 – 13:00 – парные заезды ТОП-16

13:15 – 13:45 – автограф-сессия

14:00 – 15:45 – парные заезды ТОП-8, финал

16:00 – церемония награждения

Продажа билетов на субботу, 25 января, открыта на сайте RDS. Прямая трансляция соревнования будет доступна оба дня на платформе RDS TV и других онлайн-площадках Российской Дрифт Серии.