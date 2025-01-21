Женщина впервые назначена гоночным инженером в Формуле-1

Команда «Хаас» впервые в истории Формулы-1 утвердила на должность гоночного инженера женщину, сообщает издание The Race.

Лаура Мюллер будет работать с новичком команды французом Эстебаном Оконом в течение следующего сезона.

Работа гоночного инженера заключается в обеспечении максимальной производительности гоночного болида, налаживании совместной работы гонщика с инженерами и механиками, а также в предоставлении обратной связи из кокпита.

«У неё решительный характер. Эстебан также характерный, и, как по мне, движущей силой в данном случае будет сочетание характеров. В чём она действительно хороша, так это в умении находить решение проблемы и нежелании довольствоваться первым ответом», — прокомментировал новость глава «Хааса» Аяо Комацу.