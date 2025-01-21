Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Женщина впервые назначена гоночным инженером в Формуле-1

Женщина впервые назначена гоночным инженером в Формуле-1
Комментарии

Команда «Хаас» впервые в истории Формулы-1 утвердила на должность гоночного инженера женщину, сообщает издание The Race.

Лаура Мюллер будет работать с новичком команды французом Эстебаном Оконом в течение следующего сезона.

Работа гоночного инженера заключается в обеспечении максимальной производительности гоночного болида, налаживании совместной работы гонщика с инженерами и механиками, а также в предоставлении обратной связи из кокпита.

«У неё решительный характер. Эстебан также характерный, и, как по мне, движущей силой в данном случае будет сочетание характеров. В чём она действительно хороша, так это в умении находить решение проблемы и нежелании довольствоваться первым ответом», — прокомментировал новость глава «Хааса» Аяо Комацу.

Материалы по теме
«Хаас» определился с графиком тестов в январе
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android