Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон возобновил сотрудничество с физиотерапевтом Анджелой Каллен, сообщает издание Motorsport. Новозеландский специалист пополнит команду британца, перешедшего в «Феррари».

Анджела Каллен известна по работе с Хэмилтоном в «Мерседесе», с ней британец завоевал шесть чемпионских титулов. После завершения сотрудничества в 2023 году новозеландка работала с пилотом IndyCar Маркусом Армстронгом.

Напомним, Хэмилтон покинул «Мерседес» по окончании сезона-2024. Напарником британца в «Феррари» станет монегаск Шарль Леклер. По информации медиа, совокупные доходы Хэмилтона в итальянской команде вырастут до $ 100 млн в год.