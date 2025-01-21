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Льюис Хэмилтон возобновил сотрудничество с физиотерапевтом Анджелой Каллен

Льюис Хэмилтон возобновил сотрудничество с физиотерапевтом Анджелой Каллен
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Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон возобновил сотрудничество с физиотерапевтом Анджелой Каллен, сообщает издание Motorsport. Новозеландский специалист пополнит команду британца, перешедшего в «Феррари».

Анджела Каллен известна по работе с Хэмилтоном в «Мерседесе», с ней британец завоевал шесть чемпионских титулов. После завершения сотрудничества в 2023 году новозеландка работала с пилотом IndyCar Маркусом Армстронгом.

Напомним, Хэмилтон покинул «Мерседес» по окончании сезона-2024. Напарником британца в «Феррари» станет монегаск Шарль Леклер. По информации медиа, совокупные доходы Хэмилтона в итальянской команде вырастут до $ 100 млн в год.

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