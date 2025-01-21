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Стало известно, чем занимался Льюис Хэмилтон в свой первый день на базе «Феррари»

Стало известно, чем занимался Льюис Хэмилтон в свой первый день на базе «Феррари»
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Издание Motorsport Italia рассказало о работе, проделанной семикратным чемпионом мира британцем Льюисом Хэмилтоном в первый день на базе «Феррари» в Маранелло.

Хэмилтон поучаствовал в изготовлении гоночного кресла, а затем осмотрел рулевое колесо, расположение кнопок и переключателей на котором должно было быть изменено в соответствии с его предпочтениями. После этого британец посетил симулятор, на котором протестировал рулевое колесо.

Напомним, Хэмилтон покинул «Мерседес» по окончании сезона-2024. Напарником британца в «Феррари» станет монегаск Шарль Леклер.

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Первый день Льюиса Хэмилтона в «Феррари»:

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