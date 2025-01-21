Porsche Маккуина из фильма «Ле-Ман» не смогли продать на аукционе. $ 25 млн оказалось мало

На аукцион Mecum, состоявшийся в городе Киссимми, штат Флорида, был выставлен Porsche 917K 1969 года выпуска, который использовался на съёмках фильма «Ле-Ман». Однако, несмотря на рекордное для этой модели предложение в $ 25 млн, автомобиль так и не был продан, сообщает издание Motor Authority.

Porsche 917K из фильма «Ле-Ман» Фото: mecum.com

Фильм «Ле-Ман» со Стивом Маккуином в главной роли вышел в 1971 году. На съёмках использовались три автомобиля, а экземпляр, выставленный на торги Mecum (шасси № 917-022), принадлежал непосредственно Маккуину.

Автограф Стива Маккуина на борту автомобиля Фото: mecum.com

Отмечается, что, несмотря на восстановительные работы, проведённые в августе 2024 году, автомобиль сохранил оригинальные крепления для камеры и приведён к тому состоянию, в котором он находился во время съёмок.

Porsche 917K из фильма «Ле-Ман» Фото: mecum.com

Известно, что в 1971 году автомобиль был продан Рейнхольду Йосту, основателю Joest Racing, а затем ещё несколько раз менял владельцев, пока в 2001 году не был выкуплен американским комиком Джерри Сайнфелдом, которому принадлежит в данный момент.