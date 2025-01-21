Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Хаас» проведёт обкатку новой машины 16 февраля

«Хаас» проведёт обкатку новой машины 16 февраля
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель американской команды Формулы-1 «Хаас» Аяо Комацу сообщил, что коллектив проведёт обкатку новой машины за два дня до общей презентации машин нового сезона, которая состоится 18 февраля в Великобритании. Обкатка пройдёт на автодроме в Сильверстоуне.

«Итак, мы проведём съёмочный день в Сильверстоуне, в затем отправимся в Бахрейн, где состоится ещё один съёмочный день за два дня до начала официальных тестов.

В Сильверстоуне за руль сядет Эстебан Окон, потому что с точки зрения подготовки машины для пилота ситуация с Эстебаном чуть сложнее. Мы хотим быть на 100% уверены, что всё пройдёт нормально и что в случае возникновения проблем мы будем готовы на них отреагировать.

Оливер Берман начнёт тесты в Бахрейне. Именно он будет первым пилотом, кто сядет за руль на тестах», — приводит слова Комацу RacingNews365.

Материалы по теме
«Хаас» определился с графиком тестов в январе
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android