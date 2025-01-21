«Хаас» проведёт обкатку новой машины 16 февраля

Руководитель американской команды Формулы-1 «Хаас» Аяо Комацу сообщил, что коллектив проведёт обкатку новой машины за два дня до общей презентации машин нового сезона, которая состоится 18 февраля в Великобритании. Обкатка пройдёт на автодроме в Сильверстоуне.

«Итак, мы проведём съёмочный день в Сильверстоуне, в затем отправимся в Бахрейн, где состоится ещё один съёмочный день за два дня до начала официальных тестов.

В Сильверстоуне за руль сядет Эстебан Окон, потому что с точки зрения подготовки машины для пилота ситуация с Эстебаном чуть сложнее. Мы хотим быть на 100% уверены, что всё пройдёт нормально и что в случае возникновения проблем мы будем готовы на них отреагировать.

Оливер Берман начнёт тесты в Бахрейне. Именно он будет первым пилотом, кто сядет за руль на тестах», — приводит слова Комацу RacingNews365.