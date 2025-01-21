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В «Ред Булл» нашли замену спонсору, платившему команде $ 150 млн

В «Ред Булл» нашли замену спонсору, платившему команде $ 150 млн
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Команда Формулы-1 «Ред Булл» близка к заключению спонсорского соглашения с криптобиржей Gate.io, сообщает SportsBusiness.

Gate.io в качестве спонсора заменит в «Ред Булл» другую криптовалютную биржу — Bybit, спонсорская сделка с которой оценивалась в $ 150 млн за три сезона. Контракт команды с Bybit истёк в конце 2024 года и не был продлён — сторонам не удалось договориться об условиях.

Сумма, которую команда получит от нового спонсора, пока не раскрывается.

Для Gate.io это будет не первый опыт в спорте — компания уже является крупным партнёром миланского «Интера».

Ранее в «Ред Булл» уже объявили о подписании контрактов с брокерской платформой Avatrade и компанией по видеотехнологиям Neat.

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