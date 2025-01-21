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Магнуссен останется в «Хаасе» в качестве тест-пилота

Магнуссен останется в «Хаасе» в качестве тест-пилота
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Руководитель «Хааса» Аяо Комацу сообщил, что датский экс-пилот команды Кевин Магнуссен останется частью коллектива и будет работать тест-пилотом в 2025 году.

«Он будет ездить на тестовых машинах предыдущих поколений и работать на симуляторе», — приводит слова Комацу RacingNews365.

Кроме того, ожидается, что Магнуссен станет выступать в качестве запасного пилота «Хааса» на нескольких этапах Формулы-1 в 2025 году.

Напомним, ранее стало известно, что в 2025 году Магнуссен станет частью команды BMW M Team WRT и будет выступать за рулём гиперкара BMW M V8 Hybrid в чемпионате мира по гонкам на выносливость WEC.

32-летний Кевин Магнуссен, сын четырёхкратного победителя гонки «24 часа Ле-Мана» Яна Магнуссена, ранее уже выступал в 2021 году в WEC за команду Чипа Ганасси на машине «Кадиллак» DPi и в том же году дебютировал в гонке «24 часа Ле-Мана» в одном экипаже со своим отцом.

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