Херберт: Леклер не станет сдерживаться в борьбе с Хэмилтоном

Бывший гонщик Формулы-1 Джонни Херберт считает, что Шарль Леклер сможет оказать сопротивление Льюису Хэмилтону в «Феррари».

«Шарль не станет сдерживаться. Когда Феттель пришёл в команду в статусе четырёхкратного чемпиона мира, Шарль просто пришёл и увёл команду у Себастьяна. Он не будет бояться Хэмилтона. Он знает, что Льюис является угрозой, но он уверен в том, что окажется на высоте, когда начнутся внутренние разборки. Шарль сильно прибавил в этом году. И вызов в лице Хэмилтона поднимет его именно на тот уровень, который нужен «Феррари», — приводит слова Джонни Херберта Plejmo.

Напомним, Льюис Хэмилтон переходит в «Феррари» из «Мерседеса», в котором он выступал с 2013 по 2024 год.