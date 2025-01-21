Вильнёв: для Переса покончено с Формулой-1, он никуда не вернётся

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв поделился мнением о мексиканском экс-пилоте «Ред Булл» Серхио Пересе.

«Сейчас Серхио Пересу стоит просто забрать деньги и наслаждаться жизнью. Для него покончено с Формулой-1, он никуда не вернётся. Перес закончил уже в тот момент, когда его пригласили в «Ред Булл». Но переход оказался для него небольшой вспышкой, он стал голоден до побед, чего в итоге хватило на пару лет, чтобы выступать лучше, чем он делал это до этого момента. Однако затем он просто выдохся», — приводит слова Вильнёва RacingNews365.

Напомним, после окончания сезона 2024 года было объявлено, что место мексиканца в составе «Ред Булл» займёт новозеландский пилот Лиам Лоусон.