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Албон назвал сезон-2024 лучшим в карьере Ферстаппена

Албон назвал сезон-2024 лучшим в карьере Ферстаппена
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Пилот «Уильямса» Александер Албон поделился мнением о выступлении четырёхкратного чемпиона мира, гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена в сезоне-2024.

«Думаю, минувший сезон был лучшим в карьере Ферстаппена. Да, конечно, сезон-2021 оказался особенным, но там была настоящая битва. В прошлом сезоне Макс смотрелся невероятно и показал всё своё мастерство не только с точки зрения прохождения круга, но и борьбы на трассе, умении распределять силы в ходе гоночного уикенда и прочее.

Даже когда машина перестала работать хорошо, Макс продолжал показывать хорошие результаты, не подпуская к себе близко Ландо Норриса в чемпионате. И это действительно впечатляет», — приводит слова Албона RacingNews365.

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