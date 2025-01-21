«Рейсинг Буллз» проводит тесты на болиде 2023 года в Имоле

Команда Формулы-1 «Рейсинг Буллз» проводит три дня тестов с машиной 2023 года. Об этом сообщает GPBlog. Тесты на трассе в Имоле стартовали сегодня, 21 января, и завершатся 23 января.

В тестовых заездах примут участие Юки Цунода, новобранец команды Исак Хаджар и один из резервистов «Ред Булл» Аюму Иваса.

По правилам тестов автомобилей прошлых лет, которые направлены на то, чтобы гонщики могли вернуться в ритм после зимней паузы, каждый пилот может проехать не более 1000 км.

Сегодня, 21 января, на трассу вышел Юки Цунода, 22 января за руль сядет Исак Хаджар, а завершит тесты в среду, 23 января, Аюму Иваса.

Ранее сообщалось, что «Рейсинг Буллз» проведёт съёмочный день 17 февраля на трассе в Имоле.