Линдблад рассказал, как на него влияет похвала от Марко и Хорнера

Пилот молодёжной программы «Ред Булл» Арвид Линдблад высказался о получаемой похвале от Хельмута Марко и Кристиана Хорнера.

«Очень здорово, что мои результаты и выступления высоко оценены доктором Марко и Кристианом Хорнером, потому что это важно для моей карьеры. Она многое значат в «Ред Булл». Моё хорошее выступление и их отношение к этому имеют огромное значение для моего будущего. Но я об этом не думаю. В конце концов, это просто шум. Если думать о похвале слишком много, это может вскружить вам голову.

Они мной довольны сейчас, но, как мы знаем из автоспорта, всё может быстро измениться, и то, что они говорят сейчас, не приведёт меня в Формулу-1. Они считают, что я хорошо справляюсь со своей работой, потому и говорят подобное в прессе. Им нужны пилоты в Формуле-1. Им нужны хорошие гонщики. Я хочу попасть в Формулу-1. С этой точки зрения наши цели совпадают, так что слова Марко и Хорнера не добавляют никакого прессинга», — приводит слова Линдблада RacingNews365.