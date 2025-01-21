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Лукашенко выразил желание прокатиться за рулём гоночного «МАЗа»

Лукашенко выразил желание прокатиться за рулём гоночного «МАЗа»
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Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил завод «МАЗ» и пообщался с начальником команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергеем Вязовичем.

«Когда на международных экранах во всём мире «МАЗ» — все начинают думать, а что это за завод, который «убивает» всех на трассе. Это наш «МАЗ», наша гордость. Это реклама. И реклама не только автозаводу, но и всей стране и всей автомобилестроительной отрасли Беларуси. Вот в чём мой интерес.

Вязович должен вырастить троих-пятерых пилотов, а то и два экипажа. Таких, как он. Ибо он уйдёт, и что дальше…

Я смотрю на ваш автомобиль. Интересно было бы проехать где-нибудь в карьере», — приводит слова Лукашенко пресс-служба президента Республики Беларусь.

«Как только будем готовы, дадим знать», — ответил Вязович на слова Лукашенко.

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