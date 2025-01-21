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Давид Санчес: у «Альпин» нет фундаментальных слабостей на сезон-2026

Давид Санчес: у «Альпин» нет фундаментальных слабостей на сезон-2026
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Исполнительный технический директор «Альпин» Давид Санчес заявил, что не видит никаких фундаментальных слабостей в разработке машины на сезон-2026.

«Теперь, независимо от того, являетесь вы клиентом или заводской командой, двигатели должны работать одинаково. Так что больше не будет разговоров о том, что заводская команда выжимает из мотора больше. Думаю, будет неважно, какой двигатель у вас в машине, даже если вы клиентская команда, вы можете добиться больших успехов.

Когда я смотрю на то, как мы готовимся к сезону-2026, я не вижу никаких фундаментальных слабостей, которые нас бы сдерживали. Думаю, мы можем рассчитывать на хорошую работу в 2026 году», — приводит слова Санчеса F1i.

Напомним, с 2026 года «Альпин» будет использовать моторы «Мерседес» и откажется от собственных моторов.

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