Опубликовано первое фото Льюиса Хэмилтона в комбинезоне «Феррари»

Семикратный чемпион мира, британский гонщик Льюис Хэмилтон и команда Формулы-1 «Феррари» опубликовали в социальных сетях первую фотографию гонщика в красном комбинезоне команды.

«Впервые в красном», — подписал фотографию Хэмилтон.

Фото: Страница Льюиса Хэмилтона в социальной сети

Напомним, накануне Хэмилтон посетил базу команды в Маранелло, а в ближайшее время проведёт первые тестовые заезды на трассе во Фьорано.

Льюис переходит в «Феррари» после 12 лет выступлений в составе «Мерседеса». Вместе с немецкой командой Хэмилтон завоевал шесть титулов. Первый же титул Льюиса был выигран в составе другой команды — «Макларена». По информации медиа, совокупные доходы Хэмилтона в итальянской команде вырастут до $ 100 млн в год.