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Уиндзор: Хэмилтону понравится быть гонщиком «Феррари»

Уиндзор: Хэмилтону понравится быть гонщиком «Феррари»
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Известный обозреватель Формулы-1 Питер Уиндзор высказался о переходе семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона в «Феррари».

«Льюису понравится в «Феррари». Выигрывать, проигрывать — неважно, ему понравится. Он полюбит эту страну, тифози, еду, одежду. Ему понравится быть гонщиком «Феррари». Он будет таким, каким не был ещё ни один пилот этой команды. Это Льюис, он изменит то, как выглядят пилоты «Феррари», — приводит слова Уиндзора F1 Oversteer.

Напомним, Льюис переходит в «Феррари» после 12 лет выступлений в составе «Мерседеса». Вместе с немецкой командой Хэмилтон завоевал шесть титулов. Первый же титул Льюиса был выигран в составе другой команды — «Макларена». По информации медиа, совокупные доходы Хэмилтона в итальянской команде вырастут до $ 100 млн в год.

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Опубликовано первое фото Льюиса Хэмилтона в комбинезоне «Феррари»
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