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Алан Пермейн: Цунода всё ещё должен стремиться перейти в «Ред Булл»

Алан Пермейн: Цунода всё ещё должен стремиться перейти в «Ред Булл»
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Гоночный директор «Рейсинг Буллз» Алан Пермейн высказался о потенциале Юки Цуноды на переход в «Ред Булл».

«Ничто не сделает меня счастливее, чем вывести Юки на уровень, на котором он сможет перейти в топ-команду, „Ред Булл“. Совершенно справедливо, что это должно быть его целью, это должно быть нашей общей целью. Одна из причин существования этой команды — развитие талантов. Если мы сможем превратить Юки в победителя гонок, то это будет фантастика», — приводит слова Алана Пермейна Motorsport.

Напомним, перед сезоном-2025 в «Ред Булл» повышение получил прошлогодний напарник Цуноды, новозеландский гонщик Лиам Лоусон.

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