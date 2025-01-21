Эксперт назвал преимущество Антонелли над более опытными гонщиками

Эксперт и журналист Скотт Митчелл-Мальм объяснил, почему в «Мерседесе» решили подписать контракт с новичком Андреа Кими Антонелли.

«Его прогресс с точки зрения Формулы-1 за последний год имел решающее значение. Он провёл невероятно много тестов на предыдущем поколении машин. И он привлёк внимание «Мерседеса» тем, как он приспособился к машинам с граунд-эффектом.

Поскольку у него не было укоренившегося интуитивного понимания, как работали машины Формулы-1 предыдущего поколения, он реагировал на них лучше, чем опытные гонщики, и давал хорошую обратную связь. Он показал хороший прогресс в течение года. Он был уверен за рулём машины Формулы-1 и показал хорошие времена на частных тестах с командой. Думаю, всё это в совокупности стало ключевым фактором того, что он находится на правильном пути», — сказал Скотт Митчелл-Мальм в подкасте The Race.