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В «Хаасе» произошли важные структурные изменения

В «Хаасе» произошли важные структурные изменения
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В команде «Хаас» в преддверии сезона-2025 произойдут важные структурные изменения. Об этом сообщил руководитель команды Аяо Комацу.

В марте к работе в команде приступит Карина Криделич, переходящая в американский коллектив из «Рейсинг Буллз». Она займёт должность главного стратега. Кроме того, в команде появится спортивный директор — эта должность достанется Марку Лоу.

«В бригаде, которая работает на гонках, будут важные изменения. Но именно в этой области в прошлом году проявлялись наши слабости. И они становились всё серьёзнее, чем более конкурентоспособной становилась наша машина. В конце сезона мы были пятыми по скорости, однако гоночная бригада работала не лучшим образом, и мы теряли слишком много очков. Нам было важно усилить эту область», — приводит слова Комацу RACER.

Кроме того, в команде был назван гоночный инженер, который будет работать с Оливером Берманом — им стал ирландский специалист Ронан О'Хэйр.

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